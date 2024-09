TULE MEITELE! Saaremaa vald otsib Saaremaale "sisseviskajat"

Teise nimega otsitakse Saaremaa valda projektikonsultanti, ent samas on ära märgitud ka, et tegemist on "sisseviskajaga".

"Kas kogu so keha on läbi imbunud kadakate sitkusest ja usud siiralt, et Saaremaa on kõikse kenam koht maailmas?" uuritakse töökuulutuses. "Oskad unepealt nimetada 10 põhjust Saaremaale kolimiseks ja leiad saarel puuduolevad talendid üles maa alt ja maa pealt?"