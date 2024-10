Õnnetud üürnikud lahkuvad küttekeelu alla läinud majast

Neljapäeva lõuna paiku käis Raekoja 4 hoovis hoogne kolimine. Maja kõige pikaajalisem üüriline Ljana Tarvis ladus auto järelkärule oma mööblikraami, et see Smuuli tänavale uude elukohta sõidutada. Ligi kaks aastakümmet hoone erinevates korterites elanud Ljana ütles, et tema elamispinnal vajavad pliit ja ahi tõesti remonti, korstnapühkija koos töömehega käisid neid ka vaatamas.