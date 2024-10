Kuressaare teatri uus lavastus võtab vaataja küsimuste pantvangi

Mitmekihilise näitemängu taustsüsteemiks on autor võtnud kiriku ja ühiskonna vahekorra, kiriku ja laiemalt kogu religiooni rolli inimsuhetes ning selle muutumise ajas. Intriig on püsti kohe esimestest hetkedest: naiskirikuõpetaja on jõudnud piiskopi valimiste viimasesse vooru ja tunnikese pärast peaks selguma, kas ametisse saab tema – liberaalne, vasakpoolsusse kalduv naine või hoopis konservatiivne meessoost vastaskandidaat. Ootused on kõrged, päris šampanja kästakse külma panna.