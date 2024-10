Elektritootjate poolt võrku antud maksimaalne võimsus on kasvanud neljandiku võrra

„Kui eelnevatel aastatel on Elektrilevi tõsiselt pingutanud, et kõik hajatootjad elektrivõrku ühendada, siis tänaseks on buum raugenud ja luuakse pigem kodutarbimiseks väikseid päikeseparke või lisanduvad mõned üksikud suured pargid. Kolmanda kvartali lõpuks on Elektrilevi võrgus toodetud 799,57 GWh elektrit ja eelmise aasta jooksul kokku toodeti 820,45 GWh. See on väga suure töö tulemus ja tohutu samm Eesti hajatootmise ajateljel,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.