Orissaare autopesula pakkus tasuta pesu ja torti

Kotka Valter OÜ üks juhtidest Vahur Alt ütles enne avamist, et tänast avamispäeva on nad pidanud korra juba edasi lükkama. See oli tema sõnul valdavalt seotud projekteerija ja kohaliku omavalitsuse omavaheliste kooskõlastamiste viivetega. Esialgu plaanis firma pesula avada juba 1. juunil, suvehooaja alguseks.

"Äriliselt on see meile loomulikult olnud väga suur katsumus, kuna hinnanguliselt on saamata jäänud tulu üle 20 000," viitas Alt sellele, et aeg on raha.