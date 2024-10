VIDEO Eesti autoralli tulevikulootused debüteerivad Saaremaal Rally2 autodega

Võistlusele registreerunud 147 rallipaari hulgas on Eesti autoralli tulevikulootused, kellele on eesootav võistlus esimeseks ühiseks stardiks Rally2 autoga: Romet Jürgenson / Siim Oja, Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk ja Patrick Enok / Silver Simm. Kõik võistluspaarid said ralli eel alla ka korralikud testikilomeetrid ja on uueks väljakutseks valmis.