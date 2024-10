Ministeeriumid ei toeta haigusraha maksmist alates teisest päevast

Keskerakonna ettepaneku järgi maksaks tööandja hüvitist teisest neljanda päevani ning tervisekassa maksaks hüvitist alates viiendast päevast. Keskerakond põhjendas eelnõuga kavandatud muudatust vajadusega, et majandusliku toimetuleku kartuses ei peaks nakkushaigust põdev inimene haigena avalikus ruumis olema.

Majandus- ja kommunikatsioniministeerium leiab, et muudatus, millega kaasneb tööandjatel kohustus hüvitada teine kuni neljas haiguspäev senise neljandast kaheksanda haiguspäeva asemel, võib suurendada tööandjate kulusid, kuivõrd lühikesi haigestumisi on rohkem ning kui töötajate omaosalus väheneb. Lisaks on töötajad senisest enam motiveeritud võtma lühemaid haiguslehti, kus tööandjal tekib hüvitamise kohustus.