PARIM MAKSUMAKSJA Saare maakonna parim maksumaksja 2024 on AS Baltic Workboats

Nasva külas toodetakse patendeeritud tehnoloogiaga töölaevu, mis on tuntud oma stabiilsuse, suure jõudluse ja kasutusmugavuse poolest.

Iga valminud töölaev on põhjalikult testitud ja detailideni viimistletud ning pole kahtlust, et ettevõtte toodang on maailmatasemel.