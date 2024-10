Natura 2000 erametsaomanikele makstav hüvitis suureneb

"Senine Natura 2000 erametsaomanikele sihtkaitsevööndis makstav iga-aastane hüvitis on ajale jalgu jäänud ega kata enam nende majandustegevusele seatud piirangutest tekkivat saamata jäävat tulu," selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. "Seetõttu on ühe muudatusena kavas suurendada seda hüvitist järgmiseks kolmeks aastaks 134 eurolt hektari kohta 160 euroni hektari kohta," lisas ta.

"Täna tehtud otsus on oluline selleks, et saaksime muudatused esitada võimalikult kiiresti Euroopa Komisjonile. Põllumajandustootjatele, erametsaomanikele ja teistele toetuste saajatele on oluline, et ajakohastatud toetuste tingimused oleksid paigas võimalikult varakult, mistõttu töötame selle nimel, et muudatusi oleks võimalik hakata rakendama juba järgmise aasta algusest," rääkis minister.