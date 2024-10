TEHNIKA Vana malmradikas tasuks kindlasti asendada tõhusama kütteseadmega

Kütteperiood on taas pihta hakanud. Üks võimalus, kuidas kodu soojemaks saada, on soetada uus kütteseade. Nende valik on tänapäeval aga väga lai – tagasihoidliku välimusega radiaatoritest pilkupüüdva disainiga ja energiasäästlike infrapunakütteseadmeteni.