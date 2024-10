168 TUHAT EUROT KELMIDELE Saarlased sularaha pakiautomaati ei vii - pigem tehakse ülekandeid

"Nägin postkontoris järjekorras seistes pealt olukorda, kus üks vanaproua tahtis suurt summat sularaha saata. Tähelepanu köitis olukord just seetõttu, et postitöötaja küsis mitu korda, kas proua on päris kindel, et ta soovib seda tehingut vormistada," kirjeldas Krista (nimi muudetud – toim) veidi aega tagasi Kuressaare postkontoris nähtut. Kristale tundus, et see ei olnud esmakordne niisugune olukord ei postkontori teenindajale ega vanaprouale.