LUGEJA KÜSIB Kas tööandja võib seada nõudeid töötaja välimusele?

Töötaja küsib: mul on rasta juuksepikendused. Tööandja nõuab, et esindusliku välimuse nimel peavad minu juuksed olema patsis. Teistel töötajatel, kellel on pikad juuksed, ei nõuta nende patsis hoidmist. Kas tööandja saab nõuda minu juuste patsis hoidmist ning kas on tegemist ebavõrdse kohtlemisega?