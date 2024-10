Treener Voldemar Väli jõuab õpilasele Kristjan Palusalule järele

Väli on meenutanud, et tema korraldatud maadluskursustele tuli üle saja poisi. Ilmselt mõjus ka see, et Väli oli selleks ajaks kahekordne Euroopa meister ja olümpiavõitja. Kes neist peale Palusalu veel tippmaadlejaks sai, pole täpsemalt teada. Aga Palusalus nägi ta potensiaali, sest jõudu ja sitkust oli selles sõdurpoisis piisavalt ning ta rääkis vähe, aga tegi palju.