Orissaare eakate seltsing sai juba 15!

15 aastaga on meie seltsing jõudsalt kasvanud ja liikmete arv on tõusnud 35-ni. Keldriruumidest piisab, et igapäevaselt toimetada: käsitööd ja lauluproove teha, kokata, kaarte mängida ning kutsuda kohale massöör. Samuti tähistame seal sünnipäevi ja võtame vastu külalisi. Lisaks korraldame väljasõite, matkame ja külastame teatrietendusi.