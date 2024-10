PUHAS LOLLUS SAAREMAAL Bussifirma tõmbas riigile koti pähe

Kui leht kirjutab ka teiste omavalitsuste juhtumitest, siis Saaremaa juhtum on erakordne.

Tartu ja Ida-Virumaa said endale ebasoodsad lepingud kogemata, sest nende sõlmimise hetkel polnud võimalik teada, kuidas gaasi börsihinna ja tanklahinna suhe muutub. Saaremaal aga muudeti leping bussifirmale väga soodsaks ajal, mil riik teadis, et tankla- ja börsigaasi hinna vahet kompenseeriv leping on rumal.