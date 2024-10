Suvel saarlaste seas menukaks osutunud välijõusaali masinad, mis demoperioodi lõppedes minema viidi, on Kuressaare tervisepargis peagi tagasi, et jääda.

"Arengud on sealmaal, et hange on lõppenud ja leping sõlmimisel," teatas Kuressaare terviseparki haldava Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu.