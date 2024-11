Saarlased romusõidukite registrist kustutamisega ei kiirusta

Samas on sõidukite, mille registrikanne on peatunud, liiklusregistrist kustutamine võrreldes aastataguse ajaga langenud.

"Kui möödunud aastatel on selliseid sõidukeid kokkuvõttes liiklusregistrisse juurde tekkinud, siis käesoleval aastal on see arv langenud," ütles Surva.