LIGI 2000 KLIENTI PIMEDAS Korralik sügisraju toob Saare maakonda aina uusi elektrikatkestusi juurde

Katkestusi on tormituule tõttu mujalgi Eestis. Üle Eesti on kella 22 seisuga vooluta 9000 klienti.

Keskkonnaagentuur on peamiselt Lääne-Eestisse lubanud selleks nädalavahetuseks tugevat tormi (kiirusega kohati kuni 30 m/s), mis võib mõjutada elektrivõrgu toimimist ja põhjustada katkestusi. Elektrilevi on tormiks valmistunud ning tööl on mitmed lisabrigaadid.