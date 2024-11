Laupäevase 9.30 seisuga oli juba 2346 klienti vooluta, kellest 105 Muhus. Laupäeva lõunaks oli olukord veidi parem, aga siiski on üle 1500 kliendi veel vooluta. Kell 15.30 on olukord paranenud, kuid üle Saaremaa on vooluta veel 493 majapidamist.