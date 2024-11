GALERII Kuressaare täiskasvanute gümnaasium tähistas väärikat juubelit

KTG on Saaremaal ainuke mittestatsionaarse õppega kool, kus pakutakse erinevaid õppevorme nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas. Lisaks on võimalik saada tasulisi järeleaitamistunde ja riigieksamikursusi ning täiskasvanute täiendõpet. KTG direktori Ly Kallase sõnul iseloomustavad kooli paindlikkus ja individuaalsus, mis tähendab, et lähtutakse õppija tugevustest.