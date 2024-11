FC Kuressaare oktoobrikuu parim mängija on Gleb Pevtsov

Peatreener Roman Kožuhhovski sõnul vääris FC Kuressaare kaitsja Gleb Pevtsov seda auhinda juba ammu. “Minu arvates on ta tugevalt arenenud. Mul on tema üle väga hea meel, see on tal välja teenitud. Ta näitab head kvaliteeti nii treeningutel, kui ka mängudes,” lisas Kožuhhovski.

„Tunne on suurepärane! Tunnen end väga õnnelikuna, et sain selle tunnustuse,“ sõnas Gleb Pevtsov. „Tahan öelda aitäh meie fännidele, et nad koguaeg on meid toetamas! Viimane kuu sain treenida väga hästi ja sain palju mängupraktikat, arvan, et oli tugev kuu,“ lisas Pevtsov.