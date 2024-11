"Inimesi, kelle pakid pakiautomaadis ootasid, on sellest ka teavitatud ja näeme, et suur osa pakisaajaid on juba oma pakkidel järel käinud. Vabandust, et sel korral tuli tehnilise rikke tõttu mitmel pakitellijal tavapärasest kauem oodata," sõnas Parm. Ta lisas, et enamasti suudab ettevõte rikked likvideerida enne 24 tunni möödumist, kuid sel korral oli probleem keerukam ja parandamiseks kulus tavapärasest kauem aega.