Arvan, et varasemast enam mehi on hakanud arsti poole pöörduma vaimse tervise muredega, aga rohkem on muidugi neid, kes tulevad füüsilise tervise murega. Meeste kõige sagedasemad terviseprobleemid on kõrge kolesterool, kõrge veresuhkur ja ülekaal, kuigi keegi ei tule arsti juurde otseselt nende asjade üle kurtma.