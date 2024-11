Kohtuotsusest selgub, et Jalmar tegi valeväljakutseid vähemalt neljal korral ajavahemikus juuli kuni august 2024. Näiteks väitis ta 30. juulil, et on tõsiselt viga saanud ja veritseb, kuid kiirabi tuvastas kohapeal, et väljakutse põhjuseks ei olnud meditsiiniline vajadus.