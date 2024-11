LUGEJA KÜSIB, NOTAR VASTAB Kuidas vormistada notariaalne tehing hooldekodus oleva eakaga?

Minu ema on surnud ja tema õde ehk minu tädi, kes on 83a vana ja lesk elab hooldekodus. Meie elame majas, mis kuulub osaliselt ka tädile. Me ei maksa üüri, aga aitame tädi pojal ja tütrel maksta hooldekodu arveid, mis muidu käiks neil üle jõu. Et tädi tervis jääb aina kehvemaks, siis on meil olnud paaril korral juttu sellest, et ta kingiks ka oma osa majast meile või teeks meie nimele testamendi, et kui teda enam ei ole, siis kuuluks maja tervenisti meile. Kuna tädi iseseisvalt enam ei liigu, kutsusime notari hooldekodusse, aga just sellel juba mitu nädalat ette lepitud päeval kui notar tädi juurde läks, oli tal halvem olla ja notar ütles, et sellises tervislikus seisundis inimesega ei ole tal võimalik notariaalseid toiminguid teha. Tädi hiljem isegi ei mäletanud, et keegi tema juures käis ja tal oli väga piinlik, kuigi ega see polnud tema süü. Et selliseid päevi tuleb tädil ikkagi üksjagu ette, kus ta maad ega ilma ei jaga, kuigi ülejäänud aja on tal mõistus täiesti klaar, siis ma ei teagi mida nüüd teha, sest ega me ei saa ju notarit ka jooksutada?