Fc Kuressaare novembrikuu parim mängija on Marko Lipp

“Väga hea tunne on võita kuu parima auhind,” sõnas FC Kuressaare mängija Marko Lipp. “Mänge viimane kuu meil palju küll ei olnud, sest koondisepaus oli vahepeal. Mul on hea meel, et jäime liigas püsima ilma üleminekumängudeta. See, et viimane mäng Narvas 2:0 suutsime kindlalt võita ja saime puhkama minna oli üks eredaim moment.”