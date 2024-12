PILGUD TAEVASSE Ees on lühikesed päevad ja pikad ööd

Detsembrikuu ööd on aasta pikimad. See tähendab, et päevad on omakorda kõige lühemad. Aasta kõige lühem päev on 21. detsember. Sel päeval kell 11.20 on talve alguse moment. Siis jõuab Päike taevaekvaatorist kõige kaugemale lõuna poole. Aasta viimasel kümnel päeval hakkab päev uuesti, esialgu väga aeglaselt, pikenema.