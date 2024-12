Avalduse abielulahutuseks saab nüüd elektrooniliselt teha

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas märkis, et lahutus on sageli väga emotsionaalne ja suuri elumuutusi toov protsess. “Riigil ei ole põhjust seda protsessi inimesele veelgi keerulisemaks muuta,” rõhutas Pungas. “Nüüdsest piisab lõplikuks lahutamiseks vaid ühest füüsilisest kohtumisest ametnikuga, et sündmus registreerida.”

Paberavaldust täites kulub koos ametnikuga umbes 20 minutit, eeldusel, et kõik vajalikud andmed on kohe kättesaadavad. E-avaldus seevastu on riigile teadaolevate andmetega juba eeltäidetud, mistõttu säästab see nii aega kui ka vaeva. Lisaks jääb ära sõit ametniku juurde ning vajadus töölt eemalolekuks sobiva aja leidmine.