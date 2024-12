UURING Eestlased saavad jõulukingitustele kulutada kuni paarsada eurot

„Eriti huvitav on aga küsitluse tulemus, mis näitas, et kokku 13 protsenti ei planeeri seekord üldse kingitusi osta. Eelmisel aastal küsisime sama küsimust ning siis märkis nõnda 19 protsenti,“ märkis Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „ Siin on ilmselt erinevaid põhjuseid: madalam euribor on vähendanud laenumakseid, mille tõttu jääb inimestele veidi rohkem raha kätte. Samuti olid eelmine sügis ja talv külmemad ning kõrgemate küttekulude jaoks tuli raha leida muude asjade arvelt. Samuti näib olevat muutunud arusaam kingituste tegemisest: kingitus ei pea olema suur ja uhke, vaid väike ja sümboolne meene sobib enda lähedaste meeles pidamiseks.“