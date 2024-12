Ma olen mandrilt pärit, Pätsi lossi lähedusest, mitte päris Toila orust, aga küllaltki lähedalt. Eks need küüditamised ja inimeste solgutamised tegid oma korrektuure ka meie peres. Isa oli tol ajal Nõukogude Liidu kas just vastane, aga igatahes mitte soovitud isik, kes lõpuks ka maha lasti. Seepärast tuli meil paari aasta tagant muuta oma elukohta, et jälgi segada. Küüditamise nimekirjast jäime lõpuks välja ainult tänu sellele, et mu kaks venda võeti Nõukogude armeesse.