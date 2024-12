TÖÖINSPEKTSIOON VASTAB Nõuanded jõuluvanadele - kuidas vältida pühade ajal õnnetusi?

Tööinspektsioon vastab:

Kõikides ametites, sh jõuluvanadel on oluline järgida ohutuid töövõtteid, et vältida tööõnnetusi. Pühade ajal on aga kõigil palju toimetusi ja kiirustades juhtub ka enam õnnetusi. Tööinspektsiooni soov on, et kõik, ka jõulumehed ja nende abilised, jõuaksid tervena koju. Seega panime jõuluvanadele kirja soovitused, mida järgides sujub töö ladusamalt ja viperusteta.

Ohutusalased nõuanded jõuluvanadele ja päkapikkudele:

Kontrolli töövahendid üle enne teekonna alustamist:

Enne sõidu alustamist veendu, et saan oleks oleks töökorras - pidurid ja tuled töökorras ning põhjapõdrad terved ja puhanud.

Vali sobiv sõidukiirus:

Talvised teeolud võivad olla ettearvamatud. Liikumisteekonnal ühe pere juurest teise juurde tuleb valida talvisele ilmale sobiv sõidukiirus, ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt muutuda.

Kasuta raskete kingikottide liigutamisel õigeid teisaldamisvõtteid:

Enne kui tõstad suurt kingikotti, veendu, et see ei ole sinu jaoks liiga raske. Jõuluajal on kingikottide tõstmine väga sage, valesti tõstmine võib põhjustada ülekoormuse või trauma.

Kaitse end libisemise eest:

Vali jalanõud, mis on libisemiskindlad, et vähendada kukkumisohtu jäisel ja lumisel pinnal.

Vali sobilikud tööriided:

Jälgi, et tööriietus oleks sobilik. Külma ilma korral ära unusta salli ega käpikuid.

Kõrgustes töötades ohutus ennekõike:

Kui kingituste jagamiseks on vaja ronida katusele, kasuta alati kukkumiskaitsevahendeid. Need on hädavajalikud, et vältida tõsiseid vigastusi.

Väldi tuleohtu kamina läheduses:

Kaminad lisavad pühademeeleolu, kuid neile liiga lähedal töötamine võib olla ohtlik. Veendu, et riided ja habe oleksid tulekolde eest kaitstud.

Puhka piisavalt:

Pärast pikka tööpäeva ja -nädalat leia aega puhkamiseks - vähemalt 11 tundi ööpäevas ja 48 või summeeritud tööaja puhul 36 järjestikust tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Tööinspektsioon kutsub kõiki üles pöörama tähelepanu tööohutusele ka pühade ajal. Ohutuid töövõtteid järgides jõuavad jõuluvanad ja nende abilised tervelt koju, et ka ise pühadeaega nautida.