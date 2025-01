RAAMAT Olavi Antons paneb kaante vahele oma nostalgiahõngulise Saaremaa

Kannustatuna Antonsi viie aasta eest ilmunud “Minu Tenerife” edust pakkus Petrone Print talle ka Saaremaa raamatu tegemist. “Neil oli järjekordne autor ajapuudusele viidates alt ära hüpanud, kusjuures see ei olnud esimene loobuja,” ütles Antons. Ta lisas, et loetavuse huvides peaks teos olema päris inimestest, aga katsu sa kirjutada väikesel saarel niimoodi, et kõik rahule jäävad.