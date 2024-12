AASTALÕPUKÜSITLUS Kuidas on läinud aasta 2024 ja mida toob aasta 2025?

Vello Leisist: “2024. aasta on läinud ootuses, et ilm võiks paremaks minna. Mitte temperatuuri mõttes, vaid poliitilises mõttes. Eriti teeb mulle muret see, mis toimub seal riigis, kus on palju ilusat, ma mõtlen Ukrainat. Iga päev uurin mitu tundi seal toimuvaid sündmusi. Kunagi on sealt väga palju läbi käidud ja alles paar-kolm aastat tagasi puhkasin Odessas. Tore riik, aga kurb, et see asi on nii läinud. See on asi, mis seda ilusat elu natukene viletsamaks teeb.