Ilutulestik. Foto on illustratiivne.

1. jaanuaril kell 00.01 said päästjad väljakutse Kuressaarde Tolli tänavale, kus hoone katusele olid maandunud langevarjuga valgustusraketi hõõguvad jäänused.

Päästjad said plekk-katuselt redelauto abil raketi jäänused kätte ja hoidsid tulekahju ära. Päästeamet tuletab meelde, et valgustusrakettide kasutamine ilutulestikuna on keelatud ja äärmiselt tuleohtlik.