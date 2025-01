AHTO AULIK Sõidukijuhi vaatevälja tagab autoklaaside läbipaistvus

Et tagada ka keerulistes ilmastikuoludes parim võimalik nähtavus tuleb enne sõidu alustamist veenduda, et tuled ja registreerimismärgid ning juhi vaatevälja jäävad sõiduki aknad ja tahavaatepeeglid on puhtad. Paraku on talvel ikka ja jälle liikluses näha autosid, mille akendest on lahti kraabitud või udust puhastatud vaid väike osa, kuid juht on juba liiklema asunud.