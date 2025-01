Tervisekassa laiendas 2025. aastal rahastatavate ravimite nimekirja

Uuendused kehtivad ka mitmes muus valdkonnas. Näiteks raskete infektsioonide puhul, kus tavalised antibiootikumid enam ei toimi, on uute reservantibiootikumide kättesaadavus kriitilise tähtsusega. „Multiresistentsete mikroobide poolt põhjustatud infektsioonid on kasvav probleem ka Eestis. Sellest aastast lisandunud ravivõimalused mitme nii-öelda viimase valiku antibiootikumi näol annavad arstidele paremad võimalused, kui muud variandid on ammendunud,“ ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla vanemarst, infektsioonitalituse juhataja dr Mait Altmets.

„Samuti võtame kasutusele atropiini silmatilgad, mis aitavad pidurdada lühinägelikkuse progresseerumist. Lühinägevus on oluline riskitegur mitme silmanägemist pöördumatult kahjustava haiguse korral, sh maakuli müoopiline degeneratsioon, võrkkesta irdumine, glaukoom ja katarakt, mis võivad viia pöördumatu nägemislanguse ja isegi pimeduseni. Ravim on oluline meede eriti noorte patsientide puhul, keda on esimesel aastal hinnanguliselt 100. Ravi lisakulu on 160 000 eurot aastas, kuid pikaajaline kasu on märkimisväärne," ütles Tervisekassa spetsialist.