Kuressaare Linnajooks sai uue suurtoetaja

Kuressaare Linnajooks liigub osalejate arve vaadates tõusujoones ja on muutunud aina populaarsemaks. 2024 aastal oli osalejaid kokku juba 1793 ja viimase viie aastaga on osalejate arv kasvanud ca 40%. Mida suuremad on aga osalejate arvud, seda suuremad on ka korralduskulud.

Arvestades, et linnajooks valla poolt sihtotstarbelist toetust ei saa, on suurepärane, et linnajooksu lastejooksud on leidnud endale Arens Ehitustööde OÜ näol uue toetaja. Ettevõte on otsustanud lastejookse toetada järgneval kolmel aastal kokku 7500 euroga. Alates sellest aastast kannavad lastejooksud Arens lastejooksude nime.

„Kuna ettevõtte omanikud on ka ise lapsepõlves palju sporti teinud, siis saame hästi aru selle harrastuse tähtsusest inimese elutee kujundamisel. Lapsepõlves stabiilne trennis käimine tugevdab sihikindlust, meeskonnas töötamise oskusi ja strateegilist mõtlemist kogu eluks. Kõik see on meile eluteel suureks kasuks tulnud. Omal nahal läbi kogetud positiivse kogemuse tõttu püüamegi laste sportimist igati innustada ja toetada,“ kommenteeris Arens Ehitustööd liitumist toetajate ringiga ettevõtte juht Mart Loik.

„Rõõm on tõdeda, et 5 km ja Sportlandi 10 km distantsidel moodustavad alla 19.a noored osalejatest ca 40%. See näitab, et jooksmine on noorte hulgas popp. Lastejooksudest, mis toimuvad põhijooksude eelõhtul, on samuti saanud üks suur perekondlik spordipidu, mis täidab linnastaadioni rõõmsaameelsete lastega“, kommenteeris Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu. „On ülimalt hea meel, et läbi Aren Ehitustööde oleme leidnud endale väga hea koostööpartneri, kellele läheb korda noorte sportimine“, lisas Mäetalu.

Kuressaare Linnajooksu puhul on tegu maakonna suurima jooksuüritusega ja linnajooks on jätkuvalt Rimi eesti linnajooksude sarja üks osavõistlustest. Registreerimine Kuressaare linnajooksule ja ka teistele sarja jooksudele on juba avatud.