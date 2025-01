Liis Lepik, Aarne Mägi, Fred Siimpoeg, Terje Nepper, Tuuli Rand, Meelis Saarlaid ja Ivo Visak on seltskond, kellest on kuulnud ilmselt iga saarlane. Seda eelkõige nende praeguste tegemiste ja ettevõtmiste tõttu, aga kus said nad oma päris esimese töökogemuse ja teenistuse?