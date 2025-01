Foto on illustratiivne.

ERR-i läinud nädalal avaldatud artiklis, mis rääkis huvihariduse toetuse kolmandiku võrra kahanemisest viimase viie aastaga, toodi välja, et enim, tervelt 60 protsenti on see toetus vähenenud Saaremaa vallas. Teemat kommenteerib Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiil.