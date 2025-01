Mul on plaanis osta kinnisvara. Müüjaga oleme hinnas kokku leppinud, nagu ka selles, et notaritasu maksame pooleks. Müüja tegi ettepaneku, et maksaksin osa summast sularahas ja näitame notaris ametlikult väiksemat summat, et kulusid kokku hoida. Mulle on öeldud, et selline pimesiku mängimine võib küll olla müüja huvides, aga minu kui ostja jaoks kahjulik. Kuidas sellest aru saada?