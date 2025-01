"See oli väga sürreaalne kogemus," ütles oma korteris ootamatult maoga kohtunud saarlane Liisi* (nimi toimetusele teada).

Läinud kolmapäeva õhtul oma Tallinna korteris parajasti telefoniga rääkides märkas Liisi silmanurgast, et põrandal liigub midagi musta. Esiti mõtles Liisi, et see mida ta näeb, ei saa tõsi olla.