Kuidas üks Saaremaa pere on avanud oma kodu ja südame vahetusõpilastele

Kujuta ette, et su kodus elab igal aastal uus pereliige teisest maailma otsast – keegi, kelle keel, kultuur ja harjumused on sulle esialgu täiesti võõrad. Just sellise tee on valinud Anton Terase pere Saaremaal, kes on alates 2017. aastast võtnud oma koju vahetusõpilasi erinevatest riikidest. See ei ole olnud pelgalt võimalus tutvustada Eesti elu ja keelt, sest samas õpitakse ka ise midagi uut ja luuakse elukestvaid sidemeid üle maailma. Miks otsustas Terase pere vahetuspereks hakata ja millised on nende kogemused olnud?