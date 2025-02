Alates tänasest on Kuressaare lennupilet kallim

Läinud aasta lõpus saabus teade, et alates 1. veebruarist tõusevad lennupiletite hinnad Kuressaare liinil. Hinnatõusu põhjuseks on lennuliinide üldine kulude kasv ning lennujaamatasude suurenemine. Kuna piletitulud katavad praegu vaid väikese osa liinide tegevuskuludest, on muudatus vajalik jätkusuutliku püsiühenduse tagamiseks.