Saaremaad läbivad uued liinid toovad maaomanikele piiranguid

"Planeerijad tulevad kohale ja selgitavad, miks seda tehakse ja et pole põhjust ärevuses olla. Riik päris ilma taristuteta hakkama ei saa ja mingid piirangud sellega kaasnevad. Nii või naa tuleb nendega leppida," selgitas Saare Energiaagentuuri juhataja Sulev Alajõe.

Tegemist on 330 kV liiniga, millesarnast saavad saarlased seni näha Virtsust Ristile või Lihulast Pärnusse sõites. Uus liin saab alguse Paidest ja kulgeb Lihulast üle Muhu ja Saaremaa. Meie läänerannikult läheb liin merekaablina edasi Lätti. Liini planeeritav valmimisaeg on 2033. aasta. Kogu planeeringuala suurus on ligikaudu 6314 km².