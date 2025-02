Eestlased vananevad ka Soomes, kuid kui hästi nende eest seal hoolitsetakse?

Eestlaste olukorra kohta ütleb Palosaari, et eakaid eestlasi on Soomes mõni tuhat. Kui tervis lubab, siis tihti ikka käiakse, või osa aastast lausa elatakse Eestis. Samas kõigil seda võimalust pole – sugulaste ring on väike või polegi kohta, kuhu minna. MUKES on alustanud eakate eestlaste rühmaga „Rukkililled“. Lähiajal on planeeritud külastada Eesti Maja Helsingis. Palosaari toob ka välja, et kuna MUKESe projekti rahastab Soome riik, siis on osalejale teenused tasuta.