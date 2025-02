Õiguskantsler on avaldanud seisukoha, et õpilane peab ise vabatahtlikult nutiseadme loovutama, nõuda seda temalt ei saa. Lisaks leiavad koolijuhid, et nutiseade on osa õppeprotsessist, mis eeldab õpilastelt enesedistsipliini keskenduda vaid õppetööle.

Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak tõi välja, et gümnaasiumis on asi õppekorralduslikult keerulisem. Nii mõneski tunnis on nutitelefon õppevahend. Seetõttu arvab Visak, et gümnaasiumiastmes on lauskeelamine samm vales suunas.