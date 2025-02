Laupäeval korraldas Eesti Punase Risti Saaremaa selts Nasva rahvamajas esmaabi perepäeva. Huvilised said osa võtta põnevast ja harivast esmaabi-üritusest, kus said teada, mida teha ootamatutes olukordades ning tutvuda lähemalt meie rütmi lööva organiga. Õpiti sidumis- ja abivõtteid, sai näha verevoolu liikumist, tutvuda organisüsteemidega ja mõõdeti ka kehakoostist. Soovijad said enda teadmised proovile panna põneva Kahoot'i mänguga.