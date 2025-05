GALERII Kanala Wingsis selgitati välja Saare vürtsikuningas

„See ei olnud lihtsalt tiibade söömine – see oli põrguring. Kui keegi arvab, et söömine on raske, siis tegelik piin algab 10-minutilise burntime'iga pärast igat vooru, kui ei tohi midagi jahutavat suhu pista,“ kommenteeris Rene Puhhalov, kes oli nii võistluse läbiviija kui ka õhtu juht.