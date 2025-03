PIDULIK HETK: Sellel Carl Oswald Bulla tehtud pildil on jäädvustatud pea kõik mälestussamba püstitamisega seotud inimesed. Esiplaanil vasakul on samba autor Amandus Adamson. Esiplaanil paremal seisab aga kivitöömeister Arnold Sepp, kes juhtis samba ülesseadmise töid. Paljudes raamatutes ja teatmeteostes on pilti miskipärast veidi lõigatud nii, et sellelt on välja jäänud mitmed inimesed, sh ka Arnold Sepp. Bulla tegi selle ülesvõtte samba avamisel 29. juulil 1928. aastal. Ajalehes Meie Maa on kirjas, et avatseremoonia lõpus pildistati külalisi ja pärgade ning lilledega ehitud sammast ühes kujur prof Adamsoniga ja aluse valmistaja A. Sepaga.

Foto: Erakogu