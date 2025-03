Tänasest on jääle minek keelatud

Jääle minek on 1. märtsist keelatud kuues maakonnas.

Päästjate eilsed jääseire tulemused siseveekogudel näitavad, et jääkate on muutunud väga nõrgaks ning seetõttu on jääle minemine ohtlik. Alates 1. märtsist kehtib jääle mineku keeld kuues päästeameti Lääne regiooni maakonnas - Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal, Hiiumaal, Raplamaal ja Järvamaal.